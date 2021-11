Aboutaleb: gewonden na rellen Rotterdam niet in levensgevaar

De mensen die vrijdagavond gewond raakten bij de rellen in het centrum van Rotterdam verkeren niet in levensgevaar.

Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in het televisieprogramma Jinek.

Volgens Aboutaleb raakten er zeven personen gewond, vier van hen belandden met een schotwond in het ziekenhuis. Aboutaleb baseert zich op informatie uit de ziekenhuizen. Volgens de burgemeester was een deel van de relschoppers "echt gekomen om slachtoffers te maken".

"Ze hebben het idee dat ze het gevecht moeten aangaan met de politie. Maar er is geen enkele verzachtende omstandigheid om een agent te willen doden", aldus Aboutaleb bij Jinek. Bij de rellen werden in totaal 49 mensen aangehouden. De politie voelde zich zo in het nauw gedreven dat agenten schoten losten.

Aboutaleb vertelde dat een van de gewonden nog aan het filmen was toen hij op een brancard werd weggevoerd. Een ME'er die iemand ging helpen die in zijn been was geschoten, deed zijn uitrusting af en kreeg toen een baksteen tegen zijn borst. Een agent die brandweermensen probeerde te beschermen, stond met een getrokken wapen tegenover relschoppers die hem uitdaagden.

"Surrealistisch", vindt de burgemeester die ook zei dat door zwaar vuurwerk waarschijnlijk iemand een hand moet missen. Ook is een vingerkootje aangetroffen, dat nu wordt gebruikt bij de opsporing.

© ANP 2021