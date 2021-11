Franse premier besmet met corona, premier België in quarantaine

buitenland 23 nov 0:42

De Franse premier Jean Castex is besmet met het coronavirus, bleek nadat de 56-jarige regeringsleider maandag in België was voor een veiligheidsoverleg met onder anderen premier Alexander De Croo.

Die gaat met vier van zijn ministers in quarantaine. Castex kreeg in Brussel te horen dat zijn 11-jarige dochter positief was getest. Al snel bleek uit een test dat hij het virus ook onder leden heeft. Zijn agenda wordt aangepast, waarbij hij zijn activiteiten de komende tien dagen in isolatie voortzet, meldt zijn kantoor in Parijs. Naast De Croo gaat onder meer minister Sophie Wilmès van Buitenlandse Zaken in quarantaine. De ministers blijven in quarantaine tot ze een negatieve PCR-test hebben afgelegd. © ANP 2021