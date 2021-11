Busbrand in Bulgarije leidt tot 45 doden, waaronder 12 kinderen

Door een busongeval in Bulgarije zijn zeker 45 mensen, onder wie twaalf kinderen, om het leven gekomen.

De bus is volledig uitgebrand. Zeven reizigers zijn met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Hun toestand is stabiel. Het ongeval vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats op een snelweg bij Bosnek, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Sofia. Het lijkt er volgens Bulgaarse autoriteiten op dat de bus een vangrail raakte, maar het is niet duidelijk of dit gebeurde voor of nadat het voertuig in brand vloog. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De autoriteiten denken aan een menselijke fout of technisch falen.

De bestuurder kwam volgens de politie direct om het leven, waardoor niemand de deuren van de bus kon openen. Van de zeven gewonden, onder wie een 16-jarig meisje, is bekend dat zij uit het raam zijn geklommen. Ze behoren tot één familie.

Tragedie

"We hebben hier te maken met een enorme tragedie", zei de Bulgaarse interim-premier Stefan Yanev ter plaatse tegen verslaggevers. Ook de premier van Noord-Macedonië Zoran Zaev heeft het ongeval een "grote tragedie" genoemd. De bus reed na een weekendtrip naar Istanbul terug naar Skopje.

Over de nationaliteit van de slachtoffers heerst nog enige onduidelijkheid. Zaev heeft gezegd dat er Noord-Macedonische toeristen aan boord waren. Volgens de passagierslijst zaten volgens hem ook een Serviër en een Belg in de bus. De Bulgaarse politie heeft verklaard dat alleen de twee chauffeurs de Noord-Macedonische nationaliteit hebben en dat de andere inzittenden Albanezen zijn.

