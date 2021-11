IMF waarschuwt El Salvador: gebruik bitcoin niet als betaalmiddel

El Salvador moet de bitcoin niet als wettig betaalmiddel gebruiken. Het gebruik van de cryptomunt brengt namelijk aanzienlijke risico's met zich mee, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Zo stijgt en daalt de waarde van de digitale munt te veel en worden consumenten niet beschermd. "Vanwege die risico's zou de bitcoin niet als wettig betaalmiddel moeten worden gebruikt", aldus het IMF.

De VN-organisatie raadt El Salvador aan om meer toezicht te houden op het nieuwe betalingsecosysteem en meer te reguleren. In september werd El Salvador het eerste land dat de bitcoin als wettig betaalmiddel adopteerde, naast de Amerikaanse dollar.

De waarschuwing van het IMF komt twee dagen nadat president Nayib Bukele de eerste "Bitcoin City" ter wereld ha aangekondigd. Volgens Bukele zal de stad, die in het oosten van het Centraal-Amerikaanse land is gepland, energie krijgen van een vulkaan. Verder zullen er geen belastingen worden geheven, met uitzondering van de btw.

Om van de bitcoin een wettig betaalmiddel te maken, naast de Amerikaanse dollar, was een plan van Bukele. Hij hoopt dat meer mensen zo gebruik kunnen maken van het financiële systeem en makkelijker geld kunnen terugsturen vanuit het buitenland. Critici wijzen erop dat het de risico's voor financiële instellingen groter zou kunnen maken.

Ook zouden cryptomunten zoals de bitcoin het witwassen van geld vergemakkelijken.

© ANP 2021