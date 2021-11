Rapport: bijna helft wereldbevolking is ondervoed of te zwaar

buitenland 23 nov 9:22

Bijna de helft van de wereldbevolking is ondervoed of te zwaar. Volgens onderzoek gepubliceerd in het Global Nutrition Report (GNR) kampt 48 procent van alle mensen met gezondheidsproblemen door voeding.

Het GNR wordt sinds 2014 jaarlijks gepubliceerd en wordt ondersteund door meerdere landen en organisaties als de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een deel van de mensen met deze problemen eet te weinig voedsel met voldoende voedingsstoffen en het andere deel eet te veel ongezond eten, zoals suikerhoudende producten of rood vlees. Te weinig eten en niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen kan leiden tot kinderen die veel te dun zijn of kinderen die niet voldoende groeien. Volgens het GNR zijn 150 miljoen kinderen ter wereld te klein door een gebrek aan voedingsstoffen, 45 miljoen kinderen zijn te dun en 40 miljoen kinderen hebben overgewicht.

Ongezond voedsel

Vooral in rijke landen komt overgewicht vaak voor, volgens het rapport. Daar wordt te veel ongezond voedsel gegeten. Dat heeft ertoe geleid dat 40 procent van de volwassen bevolking overgewicht heeft, dat zijn 2,2 miljard mensen.

Het GNR heeft dit jaar voor het eerst uitgebreid aandacht voor de eetgewoontes van mensen. Die gewoontes moeten vooral in rijkere landen flink veranderen, meldt het GNR. Mensen moeten daar minder suikerhoudende producten en ongezonde vleesproducten eten om overgewicht te voorkomen. In de landen waar mensen te weinig voedingsstoffen tot hun beschikking hebben, moet hulp komen zodat ook daar groente en fruit te eten zijn. Er is minimaal 4 miljard dollar (3,55 miljard euro) nodig om de minimale doelen in arme landen te halen, aldus het GNR.

Het aanpassen van het dieet kan ook de uitstoot van onder meer CO2 tegengaan, zeggen de onderzoekers. De voedselproductie is verantwoordelijk voor 35 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Minder vlees en zuivelproducten eten zou die uitstoot flink doen afnemen, meldt het GNR. © ANP 2021