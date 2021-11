WHO vreest komende maanden 700.000 coronadoden meer in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest op basis van de huidige ontwikkelingen dat in Europa voor maart nog eens 700.000 mensen overlijden aan Covid-19.

Het dodental in Europa als gevolg van de coronapandemie zou daarmee van 1,5 naar 2,2 miljoen stijgen.

Van de 53 landen die tot het Europese werkgebied van de WHO behoren, worden er naar verwachting 49 blootgesteld aan veel of extreme stress op de intensivecareafdelingen in de ziekenhuizen. Meerdere landen, waaronder Nederland, sturen coronapatiënten al naar buurlanden vanwege de grote druk op de ziekenhuizen.

De regionale WHO-directeur Hans Kluge roept mensen op zich te laten vaccineren en andere maatregelen op te volgen om zo lockdowns te voorkomen. Ongeveer 54 procent van de inwoners in het Europese gebied is volledig gevaccineerd, hoewel er grote verschillen zijn tussen de landen.

