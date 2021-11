RIVM: Opnieuw meer dan 23.000 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 23.039 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel evenveel als een dag eerder.

Dat is vrijwel evenveel als een dag eerder. Het is de achtste dag op rij dat het dagelijkse cijfer boven de grens van 20.000 gevallen uitkomt.

In de afgelopen week zijn 153.957 positieve test geregistreerd. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Het cijfer ligt bijna 40 procent hoger dan de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 22.000 bevestigde besmettingen per dag. Het gemiddelde stijgt voor de 54e dag op rij. Dat is bijna een record.

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 928 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 551 gevallen en Den Haag 542. Daarna volgen Utrecht (414) en Tilburg (379). Alleen op Vlieland en Schiermonnikoog testte niemand positief.



Sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen dag 53 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Onder hen zijn drie Zwollenaren en drie inwoners van Barneveld. Dat hun overlijden nu is gemeld wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 265 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 38 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds begin maart.

