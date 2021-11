Israël repatrieert stoffelijke resten van 7 Joodse coronaslachtoffer voor begrafenis in Israël

Israëlische media meldden zondag dat de Marokkaanse autoriteiten de stoffelijke overschotten hebben overgedragen van zeven Marokkaanse Joodse burgers die aan COVID-19 zijn overleden.

Ze kwamen ongeveer anderhalf jaar geleden om het leven en werden tijdelijk begraven op de joodse begraafplaats in Casablanca.

De repatriëringsoperatie was een initiatief van een joodse vereniging die actief is in Israël en werd gecoördineerd door een bedrijf dat zich bezighoudt met begrafenissen in Casablanca.

De vereniging heeft met behulp van de lokale Joodse gemeenschap in Marokko de lichamen opgegraven en overgeplaatst in kisten die vervolgens naar Ben Gurion Airport in Tel Aviv werden overgevlogen.

