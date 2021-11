Politieonderzoek: drama in Salé was moord-zelfmoord

Het echtpaar dat zaterdagavond in Salé om het leven kwam pleegde niet gezamenlijk zelfmoord.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het politieonderzoek.

Het incident gebeurde zaterdagavond in de wijk Bouchouk in Salé. Volgens de politie had de man zijn echtgenote van het dak geduwd en sprong daarna zijn eigen dood tegemoet.

Aanvankelijk dacht men dat het tweetal collectief zelfmoord pleegde door samen van het dakterras van hun woning te springen. Volgens politiebronnen leed de man al enige tijd aan psychiatrische stoornissen.



Omwonenden die het getrouwde stel kennen beweren dat het tweetal al langer huwelijksproblemen zou hebben. Ook hadden ze voor het tragische incident een woordenwisseling.

Het echtpaar laat drie dochters achter, waaronder een zes maanden oude baby.



