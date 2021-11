Marokko: 20 jaar cel voor Marokkaanse Belg wegens doden dochter (2) ex-vriendin

De rechtbank in Tetouan heeft een man (37) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens het doden van het 2-jarige dochtertje van zijn ex-vriendin.

Mounir K. werd negen jaar geleden in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar maar vluchtte naar Marokko nog voordat het hoger beroep diende.

In november 2005 werd de 2-jarige Théa ontvoerd en in elkaar geslagen door de ex-vriend van haar moeder. Het meisje was toen net jarig. De klappen waren zo hevig dat ze in een coma belandde en aan haar verwondingen overleed.

Eind 2011 werd K. door de rechtbank in Luik bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar, vijf dagen na de uitspraak vluchtte hij naar Marokko.



K. nam een andere identiteit aan en begon een nieuw leven in Martil. In april 2019 werd hij door de Marokkaanse politie opgepakt nadat de moeder, grootouders en tante van Théa naar Marokko waren gereisd om de moordenaar van Théa op te sporen.

K. werd niet aan België uitgeleverd maar kreeg een nieuw proces in Marokko. Na twee jaar te hebben vastgezeten is hij nu veroordeeld tot 20 jaar cel.

