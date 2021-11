Marokko lanceert met 'Fastvolt' haar eerste snellaadnetwerk voor EV's

Elektrisch transportspecialist AfriMobility heeft zijn eerste netwerk van Fastvolt-snellaadstations in Marokko geactiveerd.

Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Door de opkomst van nieuwe laadstations zal de belangstelling voor elektrische voertuigen (EV's) in Marokko waarschijnlijk snel toenemen.

De laadstations zullen beschikbaar zijn op de belangrijkste snelwegen van Marokko en maken het mogelijk om in 30 minuten op te laden.

Het bedrijf ontwikkelt momenteel een netwerk van snellaadstations (50 kW) op de snelweg tussen Tanger en Agadir. Via een app van het bedrijf kan men het dichtstbijzijnde laadstation lokaliseren en reserveren.



AfriMobility is een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in het identificeren van nieuwe groeimarkten op het gebied van transport. Het bedrijf werkt door middel van partnerschappen en heeft de ambitie om samen met het Institute for Research in Solar and New Energies (IRESEN) de eerste 100 procent Marokkaanse snellaadstations te ontwikkelen.

Begin oktober begon de Amerikaanse EV-fabrikant Tesla met het installeren van laadpunten in Tanger en Casablanca.

© MAROKKO.NL 2021