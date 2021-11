VS bevestigt opnieuw steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara

De Verenigde Staten (VS) bevestigen opnieuw hun steun voor het Marokkaanse autonomie-initiatief als "serieuze, geloofwaardige en realistische" oplossing voor het geschil over de Sahara.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, had maandag in Washington D.C. een ontmoeting met zijn Amerikaanse evenknie Antony Blinken.

"We blijven het autonomieplan van Marokko als serieus, geloofwaardig en realistisch beschouwen", zei de ministeriële woordvoerder in een verklaring die werd vrijgegeven na de ontmoeting tussen de twee buitenlandministers.

De twee ministers hebben bovendien hun steun betuigd aan de nieuwe persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de VN, Staffan de Mistura.



Tijdens de bijeenkomst werd ook de nadruk gelegd op de tripartiete overeenkomst tussen de VS, Israël en Marokko, die de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara bevestigt. De twee partijen benadrukten ook het belang van "de voortdurende verdieping" van de Marokkaans-Israëlische betrekkingen.

"Solide en langdurige samenwerking"

In een korte toespraak voor aanvang van de bijeenkomst verwelkomde Blinken het "solide en langdurige" partnerschap tussen de VS en Marokko. Hij bevestigde de wil van de VS om de relatie tussen de twee landen verder te consolideren.



"We hebben een zeer langdurig partnerschap en het is tijd om deze verder te verdiepen. Onze strategische dialoog en onze militaire samenwerking te verrijken en onze belangen en onze waarden in de wereld te verdedigen", zei Blinken.

Tijdens het gesprek kwam ook de hervormingsagenda van de Marokkaanse regering aan de orde. Bourita en Blinken bespraken de inspanningen van de nieuwe regering van Marokko om de verschillende ambitieuze hervormingsplannen te realiseren.

