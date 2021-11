Coronabesmettingen Duitsland opnieuw naar recordniveau

Duitsland telt maar liefst 66. 884 nieuwe coronabesmettingen. Het door het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) gecommuniceerde dagcijfer is het hoogste tot nu sinds het begin van de pandemie.

Binnen dezelfde 24 uur zijn ook 335 sterfgevallen geregistreerd. Er waren afgelopen week gemiddeld 404,5 besmettingen op 100.000 inwoners, eveneens een nieuw record. Er belanden steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het gemiddelde van afgelopen week is 5,6 ziekenhuisopnames op de 100.000 inwoners.

Duitsland heeft sinds het begin van de pandemie bijna 5,5 miljoen besmettingen geteld, maar het werkelijke aantal infecties in het land is groter omdat niet alle gevallen worden vastgesteld. In Duitsland zijn bijna 100.000 mensen overleden aan Covid-19.

