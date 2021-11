Biden nodigt 110 landen uit voor virtuele top over democratie

President Joe Biden heeft 110 landen uitgenodigd voor een virtuele topconferentie met als thema democratie, maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag (lokale tijd) bekend.

De top zal op 9 en 10 december plaatsvinden, zoals Biden in augustus al aankondigde, en zich richten op drie hoofdthema's: het bestrijden van autoritarisme, het aanpakken en bestrijden van corruptie en het bevorderen van de naleving van mensenrechten.

China, de belangrijkste rivaal van de VS op het wereldtoneel, is niet uitgenodigd. Taiwan daarentegen wel. Beijing, dat het eiland als een afvallige provincie ziet, heeft laten weten "fel tegen" de uitnodiging voor Taiwan te zijn.

In Taiwan wordt enthousiast gereageerd op het Amerikaanse besluit. "Met deze top kan Taiwan zijn democratische succesverhaal delen", aldus een regeringswoordvoerder.



Andere opvallende afwezigen op de lijst van genodigden zijn NAVO-lid Turkije, EU-lid Hongarije en Rusland. India is wel uitgenodigd. Ook Iran en Afghanistan zijn er niet bij. In het Midden-Oosten zijn Israël en Irak uitgenodigd voor de top, evenals traditionele Arabische bondgenoten van de VS, zoals Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Brazilië

Biden heeft ook Brazilië uitgenodigd, hoewel het land wordt geleid door de controversiële president Jair Bolsonaro. Uit Afrika zijn onder meer Zuid-Afrika, Kenia, Democratische Republiek Congo, Niger en Nigeria gevraagd deel te nemen.



Biden wil ongeveer een jaar na de eerste virtuele democratietop nog een tweede topbijeenkomst houden. Daar moet iedereen wel persoonlijk bij aanwezig zijn.

Wereldleiders kunnen dan laten zien welke vooruitgang ze hebben geboekt sinds de eerste top.

