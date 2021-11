Jaar voorwaardelijke celstraf Benzema voor rol bij afpersing

De Franse aanvaller Karim Benzema van Real Madrid is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en het betalen van een boete van 75.000 euro.

Een rechtbank in Versailles acht de 33-jarige spits medeplichtig aan een poging tot afpersing van zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena.

De straf valt hoger uit dan de eis. De aanklagers hadden een voorwaardelijke celstraf van tien maanden bedacht voor Benzema, die overigens niet aanwezig was bij het aanhoren van het vonnis. Hij bereidt zich voor met Real Madrid op de wedstrijd in de Champions League tegen Sheriff uit Moldavië.

Benzema zou in 2015 Valbuena, die destijds zijn teamgenoot was bij de Franse nationale ploeg, hebben aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die dreigden een seksvideo van Valbuena te verspreiden.



Het ging naar verluidt om een bedrag van 150.000 euro die aan een vriend van Benzema moest worden betaald om te voorkomen dat de beelden van de sekstape lekten.

Nationale ploeg

De Franse international heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en dat hij juist heeft geprobeerd om Valbuena te helpen in deze heikele kwestie. Zijn advocaten vroegen om vrijspraak en gaven direct na het vonnis aan dat ze in beroep gaan. "Deze uitkomst komt op geen enkele manier overeen met wat er daadwerkelijk is gebeurd", aldus een van zijn advocaten.



Door de affaire verloor Benzema zijn plaats in de nationale ploeg. Hij maakte afgelopen zomer zijn langverwachte rentree bij de wereldkampioen en deed mee op het EK. Ook Valbuena, inmiddels 37 jaar, raakte zijn plek in de Franse selectie kwijt. De huidige speler van het Griekse Olympiakos werd nadien niet meer opgeroepen.

De rechtbank in Versailles legde de vier andere verdachten in de ophefmakende zaak ook celstraffen op.

© ANP 2021