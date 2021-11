WHO: ook grote kans op corona na vaccin

Coronavaccins verminderen de kans op een besmetting met de nu dominante Delta-variant met ongeveer 40 procent.

Vaccins zorgen voor een vals gevoel van veiligheid, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het risico op ernstige ziekte of overlijden is fors lager, maar je riskeert nog steeds een besmetting of het besmetten van anderen.

Vaccins redden levens, maar ze voorkomen de overdracht niet volledig, benadrukt WHO-baas Tedros. Hij dringt er bij gevaccineerde mensen op aan maatregelen te blijven nemen om te voorkomen dat ze Covid-19 oplopen en de ziekte doorgeven.

Vorige week was ruim 60 procent van alle wereldwijd gemelde infecties en sterfgevallen door Covid-19 opnieuw in Europa. Het enorme aantal gevallen leidt tot een onhoudbare druk op de gezondheidssector en tot uitgeput zorgpersoneel, aldus Tedros.



"We maken ons zorgen over het valse gevoel van veiligheid dat vaccins een einde hebben gemaakt aan de pandemie en dat mensen die zijn gevaccineerd geen andere voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen."

Voor de komst van de Delta-variant leken vaccins de overdracht met ongeveer 60 procent te verminderen. Nu is dat gedaald tot zo'n 40 procent, benadrukt Tedros. De besmettelijkere Delta-variant heerst nu over de hele wereld. Bijna alle andere varianten en de originele soort zijn verdrongen.

