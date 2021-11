Israëlische defensieminister Gantz bezoekt graf Mohammed V in Rabat

De Israëlische Minister van Defensie, Benny Gantz, heeft woensdagochtend het graf van koning Mohammed V bezocht.

Gantz is in Marokko en begon vandaag aan zijn officiële bezoek.

Hij heeft ontmoetingen gepland staan met onder meer de Marokkaanse defensieminister Abdellatif Loudiyi. De verwachting is dat overeenkomsten zullen worden getekend om de samenwerking op het gebied van veiligheid te versterken.

De reis van Gantz komt slechts een paar dagen voor de verjaardag van de ondertekening van de tripartiete overeenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël. Marokko besloot in december 2020 de banden met Israël te herstellen in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Alvorens minister Gantz het vliegveld van Tel Aviv verliet beschreef hij zijn aanstaande bezoek aan Marokko als "historisch".

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Israëlische defensieminister Marokko aandoet.



© MAROKKO.NL 2021