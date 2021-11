Noodlanding Mallorca: 3 nieuwe arrestaties, nog 6 voortvluchtigen

De Spaanse politie heeft woensdag drie nieuwe arrestaties verricht in de klopjacht naar de Marokkaanse passagiers die na een noodlanding in Mallorca het vliegtuig uit vluchtten

De mannen van 26, 33 en 35 jaar oud werden woensdagochtend gearresteerd in de gemeente Sencelles, schrijft de Spaanse nieuwsdienst OK Diario.

Het drietal is onderdeel van de groep passagiers die begin november op de vlucht sloegen nadat de Air Arabia vlucht waarin zij zaten een noodlanding moest maken op Palma de Mallorca. Behalve het drietal werden vandaag ook twee andere Marokkanen gearresteerd. De twee worden er van verdacht de drie migranten te hebben geholpen met onderduiken.

Zes anderen worden nog vermist. Minsten twee daarvan hebben de overtocht naar Barcelona gemaakt, van hen ontbreekt elk spoor. Spanje heeft de hulp ingeroepen van Marokko, die heeft foto's en andere informatie over de verdachten aan Spanje doorgespeeld.



Van de vier anderen wordt vermoedt dat ze zich nog op Mallorca bevinden of naar het schiereiland zijn gevlucht. Aangezien de migratieoperatie vooraf was gepland denkt de politie dat de voortvluchtigen familie of vrienden in Spanje hebben ingeschakeld voor hulp bij vervoer of onderdak.

Gewaagde migratiepoging

De avondvlucht van Air Arabia Maroc was onderweg vanuit Casablanca naar Istanbul toen een passagier aan boord klaagde over gezondheidsproblemen. Nadat het vliegtuig op Mallorca voet aan de grond zette en terwijl hulpdiensten de zieke passagier evacueerden sloegen een twintigtal anderen op de vlucht in een poging illegaal te migreren naar Spanje.



Bij aankomst in het ziekenhuis bleek dat de man die de noodlanding in gang had gezet gezond en wel was. Hij werd gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de illegale migratiepoging.

De Spaanse politie heeft tot dusver 19 verdachten teruggevonden.



© MAROKKO.NL 2021