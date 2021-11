Onderwijsminister Marokko: 70% leerlingen heeft moeite met lezen en schrijven

Ruim 70 procent van de leerlingen in Marokko heeft moeite met lezen en schrijven

Dat zei de Marokkaanse Minister van Onderwijs, Chakib Benmoussa, maandag tijdens de presentatie van de begroting van zijn ministerie.

Volgens meerdere internationale studies en rapporten scoort Marokko onder het internationale gemiddelde als het gaat om het vermogen van leerlingen om basisvaardigheden te verwerven.

Daarnaast gaat ruim 28% van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar niet regelmatig naar school. De onderwijsminister riep alle actoren in het onderwijssysteem op om de inspanningen te bundelen om de kwaliteit in het onderwijs te verbeteren.



Maximumleeftijd

Tijdens zijn presentatie sprak de minister ook over de nieuwe voorwaarden voor toegang tot openbare lerarenopleidingen. De maximumleeftijd om het lerarenexamen af te leggen is verlaagd van 40 naar 30 jaar.

De omstreden leeftijdseis is door studenten en vakbonden bekritiseerd, toch houdt Benmoussa voet bij stuk. "Wij geloven dat kwaliteit gekoppeld is aan het opbouwen van een carrièrepad dat begint wanneer onderwijzers jong zijn", voert hij aan.



Volgens het ministerie zijn de nieuwe voorwaarden bedoeld om jongeren aan te moedigen om voor het lerarenberoep te kiezen. Als onderwijzers op jongere leeftijd aan hun loopbaan beginnen is het openbare onderwijssysteem "verzekerd van hun blijvende inzet", is het argument van het onderwijsministerie.

Volgens de minister bedraagt het aantal afgestudeerde 40-plussers in het onderwijs ​​niet meer dan 1.500. Het aantal is niet voldoende om het lerarentekort in Marokko op te vullen.

© MAROKKO.NL 2021