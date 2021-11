Frankrijk hoopt op 'ambitieuze samenwerking' met Algerije

Frankrijk hoopt op een "vertrouwensrelatie" en een "ambitieus partnerschap" met Algerije

Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, in een interview met het dagblad Le Monde.

"We hebben banden die geworteld zijn in de geschiedenis. We willen dat het Frans-Algerijnse partnerschap ambitieus is", zei Le Drian. "Het is logisch, als we onze geschiedenis kennen, dat soms oude wonden worden opengehaald, maar we moeten verder gaan om een ​​vertrouwensrelatie te vinden", hield hij vol.

"Er zijn soms misverstanden, maar dat doet niets af aan het belang dat we hechten aan de betrekkingen tussen onze twee landen", benadrukte Le Drian. "We moeten deze link, gemaakt van respect voor soevereiniteit en een gemeenschappelijke wens om verder te gaan dan rechtszaken, behouden om een ​​vreedzame relatie te vinden", voegde hij eraan toe.



Hij pleitte ook voor een grotere betrokkenheid van Algerije bij de oplossing van het conflict in Mali. De vredesakkoorden tussen Bamako en de gewapende groepen in de noordelijke regio werden in 2015 ondertekend in Algiers. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zei destijds bereid te zijn om hulp te bieden aan Malinezen als deze geconfronteerd zouden worden met jihadistische aanvallen.

"We zien alleen voordelen in Algerije die nog sterker worden betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomsten", merkte het hoofd van de Franse diplomatie op, zonder verdere details te geven.



Spanningen

President Emmanuel Macron ontketende in oktober de woede van Algiers door het Algerijnse "politiek-militaire" systeem te beschuldigen van het misbruiken van het gedenkteken rond de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog.

Macron beweerde dat de officiële geschiedenis in Algerije volledig zou zijn herschreven. Ook vroeg hij zich af of er wel een Algerijnse natie bestond vóór de Franse kolonisatie. Macron deed de uitspraken begin oktober tijdens een ontmoeting met Franse jongeren van Algerijnse komaf.



Als reactie werd de Algerijnse ambassadeur in Frankrijk teruggeroepen en werd het Algerijnse luchtruim gesloten voor Franse militaire vliegtuigen die de Sahel optrokken.

De betrekkingen tussen Parijs en Algiers waren daarvoor al gespannen. De Franse ambassadeur in Algiers François Gouyette werd ontboden bij het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken om op de hoogte te worden gesteld van "een formeel regeringsprotest" na het besluit van Parijs om de visa voor Maghrebijnen die naar Frankrijk willen reizen te halveren.

De Franse president heeft sindsdien spijt betuigd over de ontstane controverse en zei dat hij "sterk gehecht" was aan de ontwikkeling van de relatie met Algerije. De handreiking werd goed ontvangen in Algiers dat uiteindelijk buitenlandminister Ramtane Lamamra naar de Libië-conferentie in Parijs stuurde waar ook zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita aanwezig was.

