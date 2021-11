Migrantendrama in Kanaal met meer dan twintig doden

Een ongekend drama met migranten in het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië: volgens de Franse politie zijn ruim twintig bootvluchtelingen om het leven gekomen nadat hun boot was gezonken.

De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe. Volgens de jongste cijfers gaat het om 27 slachtoffers.

De autoriteiten houden rekening met meer doden. Ruim twintig andere opvarenden konden worden gered. De migranten wilden het Kanaal oversteken vanuit Frankrijk.

Hun boot kapseisde voor de kust bij Calais. Een visser had gemeld dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam.



Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die meer migranten zagen dan gebruikelijk.

Naar aanleiding van de ramp besloot de Britse premier Johnson crisisberaad te houden.

