Noorwegen boos om aanhouding journalisten in Qatar

Noorwegen heeft verontwaardigd gereageerd op de aanhouding van twee journalisten in Qatar.

Halvor Ekeland en Lokman Ghorbani deden daar voor de Noorse omroep NRK verslag over de voorbereidingen voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022.

De journalisten zaten volgens hun werkgever ongeveer dertig uur vast. De autoriteiten in de Golfstaat zeggen dat de journalisten waren opgepakt omdat ze zich op privéterrein zouden hebben begeven.

Het tweetal heeft moedwillig de wet overtreden maar premier Jonas Gahr Støre van Noorwegen neemt daar geen genoegen mee en noemt de aanhouding van het duo "onacceptabel".



Ekeland en Lokman Ghorbani arriveerden woensdag in Oslo nadat ze een dag eerder waren vrijgekomen. Ze moesten hun apparatuur achterlaten. Die was in beslag genomen door de autoriteiten in Qatar.

Dat die Golfstaat het WK mag organiseren is al langer omstreden. Het ligt onder meer gevoelig dat arbeidsmigranten uit Zuid-Oost Azië er onder slechte omstandigheden moesten werken aan futuristische stadions.

