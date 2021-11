Marokko: Vakbonden en studenten boos over nieuwe maximumleeftijd lerarenexamen

In Marokko worden geprotesteerd tegen het besluit van het onderwijsministerie om een maximumleeftijd op te leggen voor de afname van het lerarenexamen.

Het besluit dat vrijdag werd aangekondigd zorgde voor veel verontwaardiging. Zowel vakbonden als leraren zijn het niet eens met het plan dat volgens het onderwijsministerie meer jongeren moet interesseren in het lerarenberoep.

Als onderdeel van de hervorming van het Ministerie van Onderwijs omvatten de nieuwe voorwaarden verschillende wijzigingen met betrekking tot het AREF-examen. Zo is de maximumleeftijd om het lerarenexamen af te leggen verlaagd van 40 naar 30 jaar.

Critici noemen de leeftijdsbeperking discriminerend. "Dit besluit zal duizenden universitair afgestudeerden ervan weerhouden om zich aan te melden voor het examen", zegt Issam Rejouani, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Ibn Tofail University in Kenitra.



Volgens Rejouani moet onderwijsminister Chakib Benmoussa de gevolgen dragen van deze politieke beslissing. Ze verwacht dat de leeftijdsgrens "extreme sociale spanningen" zal veroorzaken.

Het ministerie heeft ook een nieuwe voorselectieprocedure in het leven geroepen waardoor kandidaten in een brief de keuze voor het educatieve beroep moeten verklaren. "Met dit besluit vertelt het ministerie ons gewoon dat de diploma's die we hebben nutteloos zijn", zegt één van de actievoerders.



Ondanks de kritiek houdt Benmoussa voet bij stuk. "Wij geloven dat kwaliteit gekoppeld is aan het opbouwen van een carrièrepad dat begint wanneer onderwijzers jong zijn", voert hij aan in een poging de omstreden leeftijdsgrens te verdedigen.

Volgens het ministerie zijn de nieuwe voorwaarden bedoeld om jongeren aan te moedigen om voor het lerarenberoep te kiezen. Als onderwijzers op jongere leeftijd aan hun loopbaan beginnen is het openbare onderwijssysteem "verzekerd van hun blijvende inzet", is het argument van het onderwijsministerie.

Volgens de minister bedraagt het aantal afgestudeerde 40-plussers in het onderwijs ​​niet meer dan 1.500. Het aantal is niet voldoende om het lerarentekort in Marokko op te vullen.

© MAROKKO.NL 2021