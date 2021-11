Iran traint Algerijnse hackers om Marokkaanse instellingen aan te vallen

Iraanse veiligheidsdiensten zouden Algerijnse hackers opleiden om overheidsinstellingen in Marokko aan te vallen.

Dat meldt dagblad Assabah woensdag. De Marokkaanse ondernemersvereniging CGEM is volgens het dagblad slechts één van de vele slachtoffers.

De website van CGEM was maandagavond het doelwit van een groep hackers die beweren Algerijnen te zijn. De website werd 'defacete' en vervangen met een afbeelding van de Algerijnse vlag met daaronder de dreigende boodschap: "geen vrede tussen systemen".

Volgens Assabah is er een duidelijke link tussen de bekladding van de CGEM-website en het bezoek van de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, aan Washington.



Maandag ontving de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, minister Bourita. Blinken bevestigde opnieuw de Amerikaanse steun voor het Marokkaanse anatomieplan voor de Sahara en sprak over de relatie tussen Rabat en Tel Aviv. Ook spraken de twee ministers over regionale veiligheidszaken en Iraanse hackers die steeds vaker hun pijlers richten op overheidsinstellingen.

Slechts enkele uren na de ontmoeting voerden Algerijnse hackers cyberaanvallen uit op Marokkaanse instellingen. Volgens deskundigen die door Assabah zijn geraadpleegd, lijkt het 'defacen' van de CGEM-website op de werkmethode van Iraanse veiligheidsdiensten. Iran is in het verleden meermaals in verband gebracht met het hacken van Marokkaanse overheidssites.

In een verklaring aan Assabah legt een deskundige uit dat een instelling die opereert onder Iraanse veiligheidsdiensten onlangs een delegatie Algerijnen heeft ontvangen met de bedoeling hen op te leiden in het hacken van computersystemen.



