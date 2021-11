Israëlische defensieminister met veel tamtam ontvangen in Rabat

De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, arriveerde op dinsdagavond in Rabat voor een tweedaags officieel bezoek.

Het is de eerste keer dat een Israëlische Minister van Defensie een bezoek brengt aan Marokko.

Gantz heeft ontmoetingen gepland staan met onder meer de Marokkaanse defensieminister Abdellatif Loudiyi en buitenlandminister Nasser Bourita. Op het programma staat de ondertekening van een overeenkomst over defensiesamenwerking.

De Israëlische minister zal een overeenkomst ondertekenen die tot doel heeft "de hoeksteen te vormen van toekomstige veiligheidsrelaties tussen Israël en Marokko", meldt persbureau AFP in een citaat van een lid van de delegatie. "Tot nu toe was er enige samenwerking, maar hier gaan we het echt formaliseren. Het is een openbare verklaring van ons partnerschap", aldus de functionaris.



De reis van Gantz komt slechts een paar dagen voor de verjaardag van de ondertekening van de tripartiete overeenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël.

Marokko besloot in december 2020 de banden met Israël te herstellen in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

