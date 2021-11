Defensieministers Marokko en Israël tekenen veiligheidsovereenkomst

De Israëlische Minister van Defensie Benny Gantz en zijn Marokkaanse ambtgenoot Abdellatif Loudyi hebben in Rabat een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van veiligheid ondertekend.

De overeenkomst formaliseerde de defensiebanden tussen de twee landen, waardoor een soepelere samenwerking tussen defensie-instellingen mogelijk wordt en het voor Israël makkelijker wordt om wapens te verkopen aan Marokko.

Met de ondertekening van de overeenkomst kunnen ministeries en militairen van beide landen gemakkelijker met elkaar praten en inlichtingen delen. Dergelijke communicatie was in het verleden alleen mogelijk via inlichtingendiensten.

De deal met Marokko is ongekend. Israël onderhoudt bijvoorbeeld nauwe veiligheidsbanden met Jordanië en Egypte, waarmee ook vredesovereenkomsten zijn getekend, maar heeft met die twee landen geen veiligheidsovereenkomst getekend.



Historisch bezoek

Gantz landde dinsdagavond in Rabat voor het eerste officiële bezoek van een Israëlische defensieminister aan Marokko. De minister begon zijn reis woensdag met een bezoek aan het graf van Mohammed V en Hassan II. Op de plaats legde Gantz kransen op de graven van de overleden vorsten.

Van daaruit reisde hij naar het Marokkaanse ministerie van Defensie, waar hij zijn ambtgenoot Loudiyi ontmoette om de overeenkomst te ondertekenen.



Voorafgaand aan de reis, die Gantz als "historisch" beschreef, zei de minister dat het doel was de banden tussen Tel Aviv en Rabat te versterken. De twee hervatten vorig jaar de diplomatieke betrekkingen als onderdeel van de Abraham-akkoorden van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Als onderdeel van de overeenkomst erkende Washington de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Onder de Abraham-akkoorden normaliseerde Israël ook de banden met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan. Hoewel de turbulente politieke situatie in Soedan het voor de twee landen moeilijk maakt om een ​​formele overeenkomst te ondertekenen.



Voor Marokko dient het bezoek van de Israëlische minister van Defensie - wiens kantoor de verkoop van geavanceerde Israëlische wapens en defensiesystemen kan goedkeuren - als een signaal van kracht aan buurland Algerije. Het separatistische Polisario-Front pleit voor een onafhankelijke staat in de Sahara en ontvangt financiële en militaire steun vanuit Algiers.

Israëlisch bezettingsleger

Behalve dat de reis van Gantz het eerste officiële bezoek van een defensieminister vertegenwoordigde, was dit de eerste keer dat soldaten van het Israëlische leger in uniform Marokko bezochten. Drie IDF-officieren van het kantoor van de minister waren onderdeel van de delegatie. Twee daarvan zijn van Marokkaanse komaf. Naar schatting hebben ongeveer 700.000 Israëliërs Marokkaanse roots.



Later op de dag heeft Gantz een ontmoeting met de chef van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR), Abdelfattah Louarak, en de minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita. Donderdag zal Gantz een bezoek brengen aan de Talmoed Torah-synagoge in Rabat alvorens hij donderdagavond terugvliegt naar Israël.

Tweede staatsbezoek

Sinds de normalisering van de betrekkingen hebben Tel Aviv en Rabat een aantal memoranda van overeenstemming ondertekend over zaken als burgerluchtvaart, olieboringen, onderzoek naar waterbronnen en financiën.



De twee landen heropenden ook hun respectieve verbindingsbureaus, die waren gesloten nadat Marokko in het jaar 2000 de banden met Israël had verbroken aan het begin van de Tweede Intifada.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid bezocht Marokko in augustus om het Israëlische verbindingsbureau in Rabat officieel te openen, functionarissen te ontmoeten en een reeks overeenkomsten te ondertekenen.

De twee landen zijn van plan om de verbindingsbureaus uiteindelijk om te vormen tot volledige ambassades, hoewel daarvoor geen specifieke datum is vastgesteld.

