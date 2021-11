Frankrijk verplicht boostervaccinatie voor coronapas

In Frankrijk wordt een boostervaccinatie verplicht om een coronatoegangsbewijs te behouden. De prik wordt beschikbaar voor alle volwassenen vanaf 18 jaar.

Minister van Gezondheid Olivier Véran zegt dat de prik vijf maanden na de tweede inenting kan worden gegeven. Er komen verder geen nieuwe strenge maatregelen.

Véran zei tijdens een persconferentie dat er geen lockdown of avondklok komt. Frankrijk had tijdens een eerdere besmettingsgolf een strenge avondklok van 18.00 tot 06.00 uur. Wel worden mondkapjes op meer plekken verplicht en komt er een strenger beleid voor coronatoegangsbewijzen, die vaker nodig zullen zijn.

Om de nieuwe prikken snel te kunnen geven, gaan er weer meer vaccinatiecentra open, aldus de minister. Over het inenten van kinderen zei Véran dat dit op zijn vroegst in 2022 gaat gebeuren.



Vijfde golf

"We hebben ons lot nog in eigen handen", aldus de minister. Véran zei ook dat hij denkt dat een volgende coronagolf, de vijfde, nog zwaarder wordt dan de huidige piek in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Frankrijk zijn al twee dagen op rij meer dan 30.000 mensen besmet geraakt met het virus.

De Franse gezondheidsautoriteit HAS, het Franse RIVM, zei eerder al een booster voor volwassenen boven de 18 jaar te steunen.

