Interpol kiest omstreden generaal als nieuwe baas

De omstreden generaal Ahmed Naser al-Raisi is verkozen tot de nieuwe baas van de internationale politieorganisatie Interpol.

Hij wordt beschuldigd van martelingen in de Verenigde Arabische Emiraten (VEA), waar hij de veiligheidstroepen leidt.

Al-Raisi zal die met name ceremoniële functie van voorzitter voor een periode vier jaar uitoefenen, in navolging van de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang. De dagelijkse leiding van Interpol ligt bij de Duitser Jürgen Stock, die in 2019 een tweede termijn van vijf jaar kreeg.

In Frankrijk en Turkije werden in de afgelopen maanden klachten over "marteling" ingediend tegen Al-Raisi. De politieorganisatie is gevestigd in Lyon. In Istanbul wordt deze week de algemene vergadering van Interpol gehouden.



Een van de klachten komt van een Brit die claimt dat hij tussen mei en november 2018 in de VAE werd vastgehouden en gemarteld. Dat zou zijn gebeurd nadat hij tijdens een studiereis na valse beschuldigingen van spionage werd opgepakt.

Over de beschuldigingen zei Stock voorafgaand aan de stemming dat het om een kwestie gaat tussen de betrokkenen en dat de lidstaten over zijn rol beslissen. Ook mensenrechtenorganisaties hadden hun zorgen geuit over Al-Raisi, die werd gezien als een grote kanshebber voor het voorzitterschap.

© ANP 2021