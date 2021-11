Macron wil sterkere Europese samenwerking tegen mensensmokkel

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag opgeroepen tot meer Europese samenwerking om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan.

Macron deed zijn oproep naar aanleiding van het drama in het Kanaal waarbij woensdag zeker 27 mensen om het leven kwamen.

Volgens de Franse president, die momenteel in Zagreb is, is een hechtere samenwerking nodig met Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie. Op een persconferentie zei Macron dat Frankrijk een doorvoerland is en dat als migranten eenmaal aan de Kanaalkust staan, "het al te laat is".

Het Kanaal is een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De migranten kwamen woensdag om het leven nadat hun kleine boot richting Engeland waarschijnlijk was overvaren door een grotere boot, mogelijk een tanker.



Voor zover bekend zijn twee mensen levend uit het water gehaald. Zij verkeren in levensgevaar. Frankrijk heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van onder meer mensensmokkel, moord en deelname aan georganiseerde misdaad.

Overleg Britse premier

Woensdagavond overlegde Macron telefonisch met de Britse premier Boris Johnson naar aanleiding van het drama, dat tot nu toe het dodelijkste ongeluk is met migranten die proberen het Kanaal over te steken. Ook uit dat overleg kwam naar voren dat de landen langs het Kanaal meer moeten samenwerken.



De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel herhaalde donderdag die boodschap in het parlement. Ze bood ook aan om Britse agenten en grenswachten naar Frankrijk te sturen om te helpen bij de bewaking van de kust. Volgens Patel moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat "kwetsbare mensen hun leven riskeren door in onzeewaardige bootjes te stappen.".

Het drama van woensdag was volgens haar "het moment dat velen van ons vele jaren hebben gevreesd."

