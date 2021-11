RIVM: 22.274 positieve tests, eerste daling gemiddelde in bijna 2 maand

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 22.274 positieve coronatests geregistreerd.

Dat is iets lager dan vorige week donderdag en daardoor zakt het gemiddelde. Dat is voor het eerst sinds 30 september.

Het is wel de tiende dag op rij met meer dan 20. 000 nieuwe gevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn 155.523 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld komt het neer op 22.218 nieuwe gevallen per dag. In de week tot en met woensdag waren er gemiddeld zo'n 22.400 positieve tests per dag.

Het weektotaal ligt wel hoger dan het aantal gevallen in de zeven dagen ervoor. Op weekbasis stijgt het aantal positieve tests met ruim 23 procent. Dat is het laagste 'groeigetal' sinds begin oktober.



Tijdelijk dipje

Het is niet duidelijk waar de daling van het gemiddelde door komt. Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook komen doordat de GGD'en tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.

Het gemiddelde was 55 dagen achter elkaar recht omhooggegaan. Dat is net geen record. In september en oktober vorig jaar, bij het begin van de tweede golf, steeg het gemiddelde 57 dagen achter elkaar.



Overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 61 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 2 maart. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 298 sterfgevallen, gemiddeld bijna 43 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 4 maart.

© ANP 2021