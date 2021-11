Hallmark stopt samenwerking na islamofobe uitspraken Erica Meiland

Hallmark stopt definitief met de verkoop van kaarten en boeketten waarop bekende uitspraken van de tv-familie Meiland staan.

De kaartenproducent heeft dat donderdag besloten. Vorige week zette de kaartenproducent de verkoop al op pauze na islamofobe uitspraken van 'Meiland-moeder' Erica Renkema.

De reeds geplande lijn met Meiland-wijnen komt er nu ook niet. "Na recente uitspraken van Erica Renkema zijn we in gesprek gegaan met de familie Meiland over de samenwerking", zegt Hallmark in een statement. "Deze uitspraken sluiten niet aan op een aantal van onze kernwaarden die voor Hallmark essentieel zijn in onze missie om mensen te verbinden en relaties te versterken. Daarom is in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen."

Hallmark benadrukt dat het stoppen van de samenwerking "in goed overleg" met de familie Meiland heeft plaatsgevonden. Hallmark, in Nederland vooral bekend van verjaardagskaarten, werkte sinds dit voorjaar samen met de familie Meiland.



Na het verschijnen van het boek Erica van Jan Dijkgraaf ontstond begin deze maand ophef. Renkema bleek in haar boek erg intolerant richting moslims.

"Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen? Dat is vrijheid", schreef ze bijvoorbeeld. Ook noemde ze mensen in een boerka "pinguïns".

© ANP 2021