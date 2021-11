Italiaanse kustwacht redt 296 migranten in Middellandse Zee

De Italiaanse kustwacht heeft 296 mensen gered die ongeveer 22 kilometer uit de kust ronddobberden.

Sommige van hen dreven in het water en de rest zat op een overvolle boot die in de problemen was gekomen door de ruige zee.

Bij de reddingsactie waren drie schepen en een vliegtuig betrokken. De boot vol migranten ging in de richting van Lampedusa, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee tussen Tunesië en Sicilië. Daar komen veel migranten uit Afrika aan.

Het aantal mensen dat in bootjes vanuit Afrika naar Italië gaat is de afgelopen weken flink toegenomen. Dat zorgt voor grote druk op de reddingsdiensten, die steeds vaker moeten uitrukken om bootjes met pech te helpen. In 2021 kwamen bijna 62.000 migranten via zee naar Italië.



Het Duitse reddingsschip Sea Watch-4 vaart momenteel ook nog rond op de Middellandse Zee met 460 mensen aan boord. Deze mensen zijn allemaal gered uit zee. Het schip heeft tien verzoeken ingediend om aan te meren, maar nog geen enkele respons gekregen.

De Italiaanse kustwacht heeft al wel negentien mensen van boord gehaald wegens hun gezondheidssituatie.

