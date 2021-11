Marokko verlengt noodtoestand tot 31 december

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand verlengd tot eind december

Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 30 november te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 19 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De epidemiologische situatie in Marokko is stabiel nu het land al enkele weken uit de derde coronagolf is. Het dagelijks aantal gerapporteerde nieuwe coronabesmettingen is relatief laag en het aantal coronadoden is al sinds eind oktober niet hoger dan tien.



De afname wordt toegeschreven aan de strikte coronamaatregelen zoals de mondkapjesplicht, de inmiddels opgeheven avondklok en de opschorting van vliegverbindingen met landen met relatief hoge besmettingscijfers, zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca en winkels, en overheidsgebouwen.

