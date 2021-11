Verontrusting in Zuid-Afrika door nieuwe coronavariant

In Zuid-Afrika is ongerustheid ontstaan door de ontdekking van een mutatie van het coronavirus.

Het nationaal instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) bevestigde donderdag op zijn site dat 22 besmettingsgevallen met deze variant B. 1. 1. 529 zijn vastgesteld in verschillende laboratoria, die gespecialiseerd zijn in RNA-onderzoek.

"De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts maken overuren om de nieuwe variant te begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties kunnen zijn", zei NICD-directeur Adrian Puren. "De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de mensen kunnen er zeker van zijn dat we hen op de hoogte houden." Microbioloog Anne van Gottberg, hoofd luchtweginfecties bij het NICD, vertelde niet veel later dat virologen al bijna honderd personen met de afwijkende variant hebben gedetecteerd.

Volgens hoogleraar bio-informatica Tulio de Oliveira verschilt de nu ontdekte virusvariant ongebruikelijk veel van eerdere versies. "Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart", reageerde ook gezondheidsminister Joe Phaahla donderdag tijdens een persconferentie. "We hadden hoop op een langere pauze tussen de coronagolven, dat een nieuwe mogelijk zou uitblijven tot eind december of misschien wel januari."



Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over B.1.1.529 te bespreken. Het veranderde virus, waarvan het spike-eiwit om de cel binnen te komen op 32 plaatsen afwijkt, is ook al opgedoken in Botswana.

Daar zijn volgens Kereng Masupu, coördinator van de Covid-19-bestrijdingsdienst, personen besmet geraakt die waren ingeënt tegen corona.

