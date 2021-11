BioNTech: werking vaccin tegen Zuid-Afrikaanse variant over twee weken duidelijk

buitenland 26 nov 13:09

Het duurt ongeveer twee weken om vast te stellen of het veelgebruikte vaccin van Pfizer en BioNTech werkt tegen de nieuwe variant van het coronavirus die in zuidelijk Afrika is opgedoken.

Dat laat een woordvoerder van het Duitse bedrijf BioNTech weten. "We verwachten over uiterlijk twee weken meer gegevens van de tests in laboratoria", verklaart BioNTech. Die gegevens kunnen beter duidelijk maken of de variant B.1.1.529 een zogeheten ontsnappingsvariant is. Een ontsnappingsvariant is een versie van het coronavirus waar een vaccin niet goed tegen werkt. Als B.1.1.529 inderdaad zo'n variant is, "moet het vaccin misschien worden aangepast als de variant zich verspreidt over de wereld", aldus BioNTech. Dat kan volgens het bedrijf vrij snel geregeld worden. © ANP 2021