Politie op zoek naar twee verdachten van overval Ali B

De politie van Almere is op zoek naar twee mannen die worden verdacht van de gewapende overval op Ali B en zijn chauffeur.

De politie roept getuigen van het incident van donderdagavond op zich te melden.

Ali B en zijn chauffeur werden na het parkeren van de auto opgewacht. "Als zij uitstappen kijken ze beiden in de loop van een wapen.

Niet snel daarna rennen zij weg met de buit en stappen in een voertuig dat klaarstaat. Deze donkere Audi rijdt vervolgens met hoge snelheid de straat uit", meldt de politie.

De rapper vertelde donderdag aan Omroep Flevoland dat hij van zijn horloge is beroofd. In een video op Instagram zei Ali B dat hij en zijn gezin gezond en ongedeerd zijn.



"Mensen wilden wat hebben, ik heb dat gegeven. Het gaat goed, en ik hoop dat ze de daders pakken", aldus de rapper. "Ik laat de politie zijn werk doen."

