Nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van coronavirus duikt op in België

In België is voor het eerst een besmetting vastgesteld met de nieuwe verontrustende variant van het coronavirus.

Dat is voor Europa een primeur. Een tweede mogelijk geval wordt nog onderzocht.

De nieuwe virusvariant uit zuidelijk Afrika is gevonden bij een jonge vrouw, meldt de Franstalige omroep RTBF. Ze zou twee weken geleden zijn aangekomen uit Egypte en reisde via Turkije. Een link met zuidelijk Afrika zou er op het eerste gezicht niet zijn. Toen ze maandag ziek werd, besloot ze zich te laten testen.

De patiënte is niet ingeënt en is niet eerder besmet geweest. Ze zou de afgelopen dagen geen gevaarlijk nauw contact hebben gehad met anderen, op haar huisgenoten na. Die hebben geen klachten, bericht RTBF.



Geen paniek

Het nieuws is "geen reden tot paniek", bezweert de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Maar voorzichtigheid is volgens hem absoluut geboden. Net als Nederland en andere EU-landen voert België een inreisverbod in voor reizigers uit zuidelijk Afrika.

De nieuwe variant, die voorlopig B.1.1.529 heet, stak in het zuiden van Afrika voor het eerst de kop op. De variant lijkt nog besmettelijker dan de Delta-variant die op het ogenblik de Europese Unie in grote problemen brengt, zegt viroloog Marc Van Ranst, die de Belgische autoriteiten adviseert over het coronabeleid.



Mogelijk zijn de beschikbare coronavaccins er ook minder goed tegen opgewassen, doordat de variant op veel verschillende onderdelen afwijkt van die waarop de vaccins zijn afgestemd.

"Dit is een grote nieuwe zorg", zegt Van Ranst. De nieuwe variant is volgens hem het gesprek van de dag onder zijn vakgenoten.

