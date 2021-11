RIVM: 21.350 positieve coronatests gemeld, gemiddelde blijft gelijk

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 21. 350 positieve coronatests gemeld. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week vrijdag, en daardoor blijft het gemiddelde ook vrijwel gelijk.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 155.803 positieve tests. Dat komt neer op 22.258 nieuwe gevallen per dag, een fractie hoger dan het gemiddelde in de week tot en met donderdag.

Het totaal over de afgelopen week ligt wel 19 procent hoger dan dat over de zeven dagen ervoor. Dit cijfer heet het groeigetal. Het komt voor het eerst sinds 7 oktober onder de 20 procent uit.

Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD'en zitten tegen hun maximale capaciteit aan.



Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests die Nederland nu voor de elfde dag op rij heeft.

Testafspraak

Het zou dus kunnen dat meer mensen corona onder de leden hebben, maar dat het niet iedereen lukt om een testafspraak te maken, en dat het dus niet lukt om alle besmettingen te vinden. Als de GGD'en hun capaciteit weten uit te breiden, zou als gevolg daarvan het aantal positieve tests ook weer kunnen stijgen.



Het RIVM registreerde in de afgelopen dag 59 sterfgevallen van coronapatiënten. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 318 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 45 sterfgevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 1 maart, bijna 9 maanden geleden.

