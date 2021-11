Grapperhaus: avondklok is laatste redmiddel

Het kabinet kan de avondklok weer invoeren als het nodig is, maar volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is dit "een laatste redmiddel".

Volgens hem geeft de wet nu al ruimte voor een herinvoering van de maatregel. Wel benadrukt de minister dat het kabinet "uiterste middelen niet meteen moet inzetten".

Eerder dit jaar gold ook een avondklok, van eind januari tot en met eind maart. Die heeft volgens het Outbreak Management Team (OMT) goed geholpen tegen de verspreiding van het virus, zegt Grapperhaus.

Wat het exacte effect van de maatregel toen was, "wordt nog precies becijferd". De minister roept iedereen op zich aan de coronaregels te houden, zodat het herinvoeren van de avondklok niet nodig is.



De invoering van de maatregel in januari leek allerminst zeker, nadat de rechter in eerste instantie had geoordeeld dat de wettelijke basis ervoor niet deugde. Ook twijfelde de rechtbank aan het nut ervan. Later kreeg het kabinet in hoger beroep alsnog gelijk.

In de tussentijd had de regering al een spoedwet gemaakt, waardoor de wettelijke basis alsnog op orde was.

