Strengere maatregelen vanaf zondag, zeker tot en met 18 december

De strengere maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigt, gaan zondag 28 november om 5 uur in de ochtend in en gelden in ieder geval tot en met zaterdag 18 december.

Het demissionaire kabinet zal in de week ervoor, op 14 december, de situatie opnieuw beoordelen. De nieuwe maatregelen komen bovenop de adviezen en maatregelen die eerder werden ingesteld. Daarbij gaat het om maximaal vier gasten per dag thuis te ontvangen, mondkapjesplicht, geen publiek bij sport en maximaal 1250 mensen in zalen. Ook is er al een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats in cultuur en horeca. © ANP 2021