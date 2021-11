Hamas roept Marokkanen op bezoek Gantz te veroordelen

Het tweedaagse bezoek van de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz aan Marokko is de Palestijnse verzetsbeweging Hamas niet ontgaan.

Hamas-voorman Ismail Radwan heeft het Marokkaanse volk opgeroepen het bezoek te veroordelen.

In een schriftelijke verklaring benadrukte hij de noodzaak om Gantz voor het Internationaal Strafhof in De Haag te brengen en te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Hij riep leiders van landen die de betrekkingen met Israël hebben genormaliseerd op de verzoening met de Joodse staat te verbreken en het normalisatieproces te stoppen. Het aanhalen van banden met Israël is volgens Radwan een "verraderlijke slag voor het Palestijnse volk" en een "aanmoediging" voor de bezetting van Palestin.



De Israëlische defensieminister Gantz arriveerde dinsdagavond in Marokko voor een tweedaags bezoek. Het is de eerste keer dat de topman van het Israëlische defensieministerie een officieel bezoek brengt aan Marokko.

Gantz is in Marokko om een wapendeal te ondertekenen en om de Marokkaanse ministers Abdellatif Loudyi (Defensie) en Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) te ontmoeten. Ook bezocht hij het graf van wijlen koning Mohammed V en koning Hassan II in Rabat.

© MAROKKO.NL 2021