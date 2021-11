Rabat: politie grijpt in bij protest tegen komst Israëlische defensieminister

De politie in Rabat heeft woensdagavond tientallen demonstranten die protesteerden tegen de komst van de Israëlische defensieminister Benny Gantz, uiteengedreven.

De groep actievoerders had zich verzameld voor het parlementsgebouw in Rabat en droegen spandoeken met daarop anti-normaliseringsleuzen.

De demonstranten hekelden de aanwezigheid van de voormalige chef-staf van het Israëlische leger en omschreven hem als oorlogsminister en kindermoordenaar. Tevens riepen ze op tot stopzetting van de normaliseringsstappen tussen Rabat en Tel Aviv.

De Israëlische defensieminister Gantz arriveerde dinsdagavond in Marokko voor een tweedaags bezoek. Het is de eerste keer dat de topman van het Israëlische defensieministerie een officieel bezoek brengt aan Marokko.



Gantz is in Marokko om een wapendeal te ondertekenen en om de Marokkaanse ministers Abdellatif Loudyi (Defensie) en Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) te ontmoeten. Ook bezocht hij het graf van wijlen koning Mohammed V en koning Hassan II in Rabat.

De loopbaan van Gantz is omstreden. Hij is meermaals in verband gebracht met oorlogsmisdaden. In 2019 vond in Nederland een hoorzitting plaats over de vraag of de voormalige chef-staf van het Israëlische leger kan worden berecht voor misdaden begaan op de Gazastrook. De rechtbank in Den Haag oordeelde niet bevoegd te zijn een zaak tegen Gantz in behandeling te nemen.

