Marokko verbiedt vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika

Marokko schort het vliegverkeer met zeven landen uit zuidelijk Afrika op als gevolg van de nieuwe coronavariant die daar is vastgesteld.

Dat meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag na toegenomen zorgen over de gemuteerde variant van het coronavirus die in Zuid-Afrika is opgedoken. Naast Zuid-Afrika geldt het vliegverbod voor Botswana, Namibië, Lesotho, Eswatini, Mozambique en Zimbabwe.

Ook Europa wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika. Vrijdagmiddag voegden België, Spanje, Denemarken en Israël zich bij het rijtje landen dat geen reizigers meer wil ontvangen uit het zuiden van Afrika.

Donderdag lieten de Marokkaanse autoriteiten weten al het passagiersverkeer met Frankrijk op te schorten als gevolg van toegenomen besmettingscijfers. Het vliegverbod zou aanvankelijk met ingang van zaterdag in werking treden maar is uitgesteld naar maandag om repatriëringsvluchten mogelijk te maken.



Omicron

De beperkingen komen kort nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendmaakte dat de in Zuid-Afrika vastgestelde Omicron-variant in de gaten wordt gehouden. Wetenschappers denken dat deze variant mogelijk nog besmettelijker is dan de heersende Delta-variant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen.

De variant komt voor zover bekend nog niet overal op de wereld voor. Donderdag waren bijna honderd gevallen met de coronavariant vastgesteld in Zuid-Afrika. Ook is de variant gevonden bij vier volledig gevaccineerden in Botswana en bij een paar reizigers die vanuit het zuiden van Afrika zijn aangekomen in Hongkong en Israël. In België is een vrouw besmet die geen link heeft met het zuiden van Afrika.

