61 van 600 passagiers Zuid-Afrika besmet met coronavirus

Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika zijn 61 mensen positief getest op het coronavirus.

Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de nieuwe Omicron-variant, dit wordt nog onderzocht.

De GGD ging er eerder op de dag nog van uit dat 85 passagiers een positieve uitslag zouden krijgen. Deze schatting werd gemaakt toen er 110 uitslagen bekend waren, waarvan 15 positief.

De besmette personen worden ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel op of in de buurt van Schiphol. Zij blijven daar in ieder geval zeven dagen wanneer zij klachten hebben en vijf dagen als zij geen klachten hebben. Wie een negatieve testuitslag krijgt, moet vijf dagen in thuisquarantaine om zich na vijf dagen opnieuw te laten testen.



Vrijdagochtend kreeg GGD Kennemerland van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport de opdracht de passagiers van de twee vluchten uit Zuid-Afrika te testen op corona. Daarvoor werden speciale teststraten ingericht op Schiphol. De GGD snapt de mogelijke frustratie onder passagiers.

"Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren tot ze geland zijn in de veronderstelling dat ze op korte termijn thuis zijn", schrijft de GGD. "In plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in Nederland."



Vrijheidsberoving

Eén van de gedupeerde reizigers zegt tegen Radio 1 dat de situatie "mensonterend" was. De reiziger spreekt van vrijheidsberoving omdat als hij geen test zou nemen, hij meteen het quarantainehotel in zou moeten. Voor honderden reizigers zouden volgens de reiziger twintig dekens zijn geleverd en zou eten en drinken niet goed geregeld zijn.

De passagiers uit de twee toestellen, die kort na elkaar waren geland, werden gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol. Het ene toestel kwam uit Kaapstad en landde vrijdag rond 10.30 uur op Schiphol. De andere vlucht, vanuit Johannesburg, kwam daar rond 11.00 uur aan.

Het gebeurt zelden dat mensen in Nederland verplicht in een hotel moet verblijven terwijl ze hier een eigen woning hebben. In oktober 2020 werd in het Groningse Haren een quarantainehotel ingericht voor asielzoekers met corona uit azc's in de drie noordelijke provincies. Afgelopen maand zat een groep overwegend oudere Nederlanders lange tijd vast in een corona-hotel op het Italiaanse eiland Sardinië.

