CBR: motorrijlessen en theorie-examens gaan na 17.00 uur door

Met de nieuwe coronaregels kunnen rijschoolhouders vanaf zondag 17.



00 uur geen autorijlessen en praktijktrainingen voor beroepschauffeurs meer aanbieden, maar rijlessen voor de bromfiets en de motor gaan in de avonduren gewoon door.

Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Examens, toetsen, rijtesten en cursussen zullen doorgaan bij het CBR, ook na 17.00 uur. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.

Een woordvoerster van het CBR zegt dat dit mogelijk is omdat het CBR bij de essentiële dienstverleners hoort. Praktijkexamen worden overigens gewoon tijdens kantoortijden afgenomen, want rij-examinatoren werken niet na 17.00 uur.

"We zijn heel blij dat we geen kandidaten moeten teleurstellen en dat we voor iedereen open kunnen blijven", aldus de CBR-woordvoerster. Bij aanvang van de coronacrisis vorig jaar lag het afnemen van theorie- en praktijkexamens lange tijd stil en konden zo'n 770.000 examens niet worden afgenomen.



Het CBR begon daarna met een inhaalslag.



