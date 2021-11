Verkoop zelftesten stijgt bij supermarkten na coronapersconferentie

De verkoop van zelftesten voor het coronavirus stijgt flink bij supermarkten. Dat laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten.

Bij de persconferentie van het demissionaire kabinet vrijdag riep premier Rutte mensen op om zichzelf te testen voordat ze bij iemand op bezoek gaan.

De bevoorrading gaat goed, laten de leden aan het CBL weten. "Supermarkten doen er alles aan om de voorraden op peil te houden", aldus een woordvoerster. Het CBL denkt dat meer mensen de komende tijd zelftesten zullen kopen. "Daar zijn we op voorbereid", zegt de woordvoerster.

Het CBL benadrukt dat als mensen klachten krijgen, ze niet met klachten naar de supermarkten moeten komen, maar anderen voor hen een zelftest laten halen.



Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) laat weten dat de verkoop van coronazelftesten "al geruime tijd stijgt". Het CBD kon nog geen cijfers geven over de verkoopstijging sinds de persconferentie van afgelopen vrijdag. Wel heeft de koepel afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid om de verkoop ervan in de gaten te houden zodat er genoeg voorraad is.

Vóór de persconferentie was er nog genoeg voorraad, aldus de woordvoerder. Ook over de paracetamol-voorraden zijn afspraken gemaakt.Tijdens de eerste coronagolf was er veel vraag naar.

