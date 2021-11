RIVM: 22.089 nieuwe coronagevallen, ongeveer gelijk aan week geleden

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 22. 089 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat zijn er ongeveer evenveel als vorige week zaterdag, toen het instituut 21.778 nieuwe positieve testuitslagen meldde.

Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld 22.294 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat weekgemiddelde blijft al een aantal dagen redelijk gelijk.

Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD'en zitten tegen hun maximale capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests per dag die Nederland nu al ruim anderhalve week heeft.



Nieuwe overlijdens

In de gemeente Amsterdam werden afgelopen etmaal 949 nieuwe coronagevallen gemeld. In Rotterdam kregen 736 mensen te horen dat ze besmet zijn en in Den Haag 521 mensen. In Utrecht en Tilburg kregen respectievelijk 418 en 314 mensen een positieve testuitslag. Alleen op Ameland en Vlieland werden tussen vrijdag en zaterdag geen nieuwe coronabesmettingen bevestigd.

Het RIVM meldt over afgelopen etmaal 55 nieuwe overlijdens als gevolg van een coronabesmetting. Die mensen hoeven niet allemaal afgelopen 24 uur overleden te zijn, want soms duurt het een tijdje voor een aan corona gerelateerd heengaan aan het RIVM is doorgegeven. Het aantal geregistreerde overlijdens komt voor de vijfde dag op rij uit op 50 of meer.

