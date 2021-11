Moderna ontwikkelt boostervaccin voor Omicron-variant

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna ontwikkelt een boostervaccin voor de Omicron-variant van het coronavirus dat vrijdag door de Wereldgezondheidsorganisatie als zorgelijk werd bestempeld.

Eerder ontwikkelde Moderna al boosters voor de Beta- en Delta-varianten van het virus. Het bedrijf zegt binnen zestig tot negentig dagen een vaccin klaar te kunnen hebben voor klinische studies.

Ook Pfizer/BioNTech heeft aangegeven de Omicron-variant te onderzoeken. "We verwachten over twee weken meer data uit onze laboratoriumproeven", zegt BioNTech in een verklaring. "Uit deze data moet blijken of voor de nieuwe variant een aanpassing aan ons vaccin noodzakelijk is." Pfizer/BioNTech zegt binnen honderd dagen een nieuw vaccin te kunnen leveren aan patiënten.

