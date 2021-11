Marokko publiceert nieuwe 'Lijst C' voor landen met algeheel reisverbod

Marokko heeft een nieuwe lijst in het leven geroepen voor landen waarvan reizigers niet welkom zijn in het land

Het is voor reizigers uit landen die opgenomen worden in Lijst C (zeer hoog besmettingsrisico) niet toegestaan om naar Marokko te reizen, ook niet via een ander land zoals wel mogelijk is voor reizigers uit Lijst B.

Landen die reeds in de nieuwe lijst zijn opgenomen zijn Zuid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibië en Zimbabwe. Aan de zeven landen in zuidelijk Afrika werd vrijdag al reisbeperkingen opgelegd nadat in Zuid-Afrika een nieuwe variant het coronavirus werd vastgesteld.

Ter herinnering: reizigers uit Lijst-A landen moeten kunnen aantonen gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus. Reizigers uit Lijst-B landen moeten naast een vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test (48 uur) overleggen. Reizigers uit Lijst-C landen mogen het land niet in. Ook niet als ze via een ander land reizen.



Kinderen

Naast de totstandkoming van de nieuwe lijst heeft Marokko ook de inreisvoorwaarden voor alle landen aangescherpt. Zo moeten kinderen vanaf zes jaar voortaan ook een negatieve PCR-test overleggen. Ongeacht het land van herkomst. Voorheen gold de testplicht voor kinderen vanaf 12 jaar.

De aanscherping van de inreisvoorwaarden gebeurt op het moment dat besmettingscijfers in West-Europa oplopen en nieuwe zorgen ontstaan over de nieuwe variant van het coronavirus.



Omicron

Wetenschappers denken dat deze zogenaamde Omicron-variant mogelijk nog besmettelijker is dan de heersende Delta-variant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen. Meerdere landen hebben al beperkingen ingevoerd voor reizigers uit landen in het zuiden van Afrika. Inmiddels zijn ook besmettingen vastgesteld in onder meer België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongkong en Israël.

Ook in Nederland leeft het vermoeden dat het gemuteerde virus in het land is nadat zaterdag 61 van de 600 passagiers uit Zuid-Afrika positief werden getest. Het RIVM laat zondag weten of de Omicron-variant daar tussen zit.



Strengere maatregelen op vliegvelden en havens

De autoriteiten hebben onlangs de handhaving op naleving van de coronamaatregelen op vliegvelden en havens aangescherpt. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de hoge besmettingscijfers in Europe overwaaien naar Marokko, waar de derde coronagolf net achter de rug is en maatregelen zoals de avondklok zijn opgeheven.

Reizigers worden voortaan bij aankomst gecontroleerd met thermometers en thermische camera's. Ook kunnen mensen op het vliegveld worden geselecteerd om een antigentest te ondergaan. Medische teams worden ingezet in alle havens en luchthavens van Marokko.

Reizigers die positief worden getest mogen het land niet in en moeten op eigen kosten terugkeren naar het land van herkomst, met uitzondering van mensen met een vaste verblijfplaats in Marokko.

