Marokko verlaagt minimumleeftijd coronatestplicht naar 6 jaar

Kinderen vanaf zes jaar moeten voortaan bij aankomst in Marokko een negatieve PCR-test overleggen.

Ongeacht het land van herkomst, heeft het Ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekend gemaakt. Voorheen gold de testplicht voor kinderen vanaf 12 jaar.

De aanscherping van de inreisvoorwaarden gebeurt op het moment dat besmettingscijfers in Europa weer oplopen en nieuwe zorgen ontstaan over de nieuwe variant van het coronavirus.

Wetenschappers denken dat deze zogenaamde Omicron-variant mogelijk nog besmettelijker is dan de heersende Delta-variant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen.



Lijst C

Marokko heeft een nieuwe lijst in het leven geroepen voor landen met een algeheel toegangsverbod. Het is voor reizigers uit landen die opgenomen worden in Lijst C (zeer hoog besmettingsrisico) niet toegestaan om naar Marokko te reizen, ook niet via een ander land zoals wel mogelijk is voor reizigers uit Lijst B.

Ter herinnering: reizigers uit Lijst-A landen moeten kunnen aantonen gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus. Reizigers uit Lijst-B landen moeten naast een vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test (48 uur) overleggen. Reizigers uit Lijst-C landen mogen het land niet in. Ook niet als ze via een ander land reizen.

